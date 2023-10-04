NASA 的 OSIRIS-REx 捕捉了歷史性時刻返回艙釋放的影像

美國太空總署的奧西里斯-雷克斯小行星探測器拍攝了返回艙釋放的照片，讓我們得以一睹歷史。 該航太局於 3 月 XNUMX 日發布了這些圖像，展示了返回艙從 OSIRIS-REx 部署並飛往地球的那一刻。 這些照片顯示太陽位於畫面頂部，左側邊緣有一個薄薄的「新月地球」。 任務團隊將這些圖像組合成 GIF。

返回艙重 110 磅（50 公斤），在太空中進行了短暫停留，然後按計劃成功降落在猶他州北部沙漠。 它在被拋棄大約四個小時後通過降落傘降落。 這標誌著美國宇航局有史以來第一次小行星樣本返回工作，被認為是一項重大成就。

太空艙包含 OSIRIS-REx 於 2020 年 XNUMX 月從小行星 Bennu 收集的重要材料。從小行星收集的泥土和礫石被迅速運送到休士頓的約翰遜航天中心 (JSC)。 在 JSC，目前正在處理、整理和儲存地外材料。

任務團隊估計 OSIRIS-REx 返回了大約 8.8 盎司（250 克）的貝努物質。 不過，這只是初步估計，確切數量將在 11 月 XNUMX 日的網路直播活動中公佈。該樣本預計將成為科學家未來幾十年研究的寶貴資源。

來自世界各地的研究人員將仔細分析小行星碎片，以深入了解太陽系的早期。 他們還將研究富含碳的太空岩石（例如貝努）在向地球提供生命組成部分方面可能發揮的作用。 這些發現將有助於更深入地了解宇宙生命的起源。

資料來源：NASA 官員、NASA/戈達德/亞利桑那大學/洛克希德馬丁公司