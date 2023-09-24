奧西里斯-雷克斯號太空船將攜帶貝努樣本返回地球

奧西里斯-雷克斯號太空船即將返回地球，攜帶從小行星貝努收集的寶貴樣本。 該航天器預計將於當地時間 08:42 抵達猶他州西部的地球大氣層頂部。 著陸目標是該地區的一個偏遠軍事試驗場。

當太空船進入地球大氣層時，它將以 12 公里/秒（即 27,000 英里/小時）的驚人速度行進。 如此快的速度將導致飛船底部溫度升高到超過 3,000 攝氏度。 然而，這種強烈的熱也將起到減慢航天器速度的重要作用。

為了確保下降過程中的穩定性，將部署錐套降落傘。 隨後，主滑道會將太空艙輕輕地帶到地面。 預計接觸猶他州沙漠地面的時間是 08:55。

太空船著陸後，直升機會將其運送到臨時實驗室。 該實驗室將作為準備樣品艙的設施，以便在德克薩斯州美國宇航局約翰遜航天中心進行進一步分析。 該中心擁有專門為徹底檢查和研究從小行星貝努收集的樣本而設計的專用設施。

這項具有里程碑意義的任務已經醞釀多年，Osiris-Rex 太空船於2016 年踏上前往貝努的旅程。該任務的目標是從這顆近地小行星收集樣本並將其帶回地球進行詳細研究。 來自貝努的樣本被認為對早期太陽系和生命起源具有寶貴的見解。

隨著奧西里斯-雷克斯號太空船完成任務並返回地球，科學家和研究人員熱切地等待樣本的到來。 這些樣本的發現可能對我們了解我們自己的星球和整個宇宙產生重大影響。

來源：

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– [來源 2]