美國太空總署奧西里斯-雷克斯任務向地球運送最大的小行星樣本

美國太空總署的奧西里斯-雷克斯任務將透過向地球提供有史以來最大的小行星樣本來創造歷史。 一個裝有約 250 克從小行星貝努收集的岩石和塵埃的太空艙預計將於週日降落在猶他州沙漠。 這項任務標誌著 NASA 自 2020 年以來首次嘗試從小行星收集樣本。

Osiris-Rex 太空船於2016 年2018 月發射，並於20 年2020 月抵達本努。在近兩年的時間裡，太空船仔細繪製了小行星表面的地圖，然後於XNUMX 年XNUMX 月XNUMX 日收集了樣本。

樣本的一部分（約四分之一）將分佈在來自全球 200 個機構的 38 多名個人中。 這個多元化的科學家小組將共同分析樣本並深入了解太陽系的早期歷史和演化。 貝努 (Bennu) 是一顆 4.5 億年前的遺跡，被視為一個時間膠囊，可以提供有關行星形成的寶貴線索。

直接從小行星（如貝努）採集樣本的主要優點之一是污染最小。 與墜落地球並在與大氣層接觸後迅速受​​到污染的隕石不同，奧西里斯-雷克斯樣本將讓科學家一睹過去未受污染的情況。 這對於理解可能有助於地球生命發展的有機物和水的起源至關重要。

華威大學的天文物理學家鮑里斯·甘西克教授強調了研究小行星的重要性：「太陽系中的小行星含有構成地球的原始構件，因此計算出它們的成分將告訴我們很多關於我們的星球是如何形成的訊息。」 。 還有許多未解之謎，例如地球水的來源和生命成分的起源。”

這項任務代表了我們追求太陽系歷史知識的一個重要里程碑，並為進一步探索小行星及其對我們理解生命起源的潛在影響開闢了可能性。

來源：

– PA