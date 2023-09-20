NASA 的 OSIRIS-REx 探測器在將小行星樣本帶回地球之前進行了最後的航向修正

NASA 的 OSIRIS-REx 探測器已成功執行最後一次軌道修正操作，使其距離 24 月 7 日將小行星樣本運送到地球又近了一步。 週日，探測器進行了一次短暫的引擎燃燒，導致速度變化為每分鐘 17.8 英寸（8 公分）。 這次演習調整了樣本艙的著陸位置，使其在國防部猶他州測試和訓練靶場的預定著陸區內向東移動了近12.5英里（XNUMX公里）。

這次修正演習是在 10 月 24 日進行的一次關鍵的航向設定演習之後進行的，該演習旨在於 63,000 月 102,000 日在距離地球 1.8 英里（2.8 公里）的高度釋放樣本艙。 目前，探測器距離地球約14,000萬英里（23,000萬公里），以約XNUMX英里/小時（XNUMX公里/小時）的速度接近。

OSIRIS-REx 任務於 2016 年 1 月啟動，預算為 8.8 億美元，旨在研究近地小行星貝努 (Bennu)。 經過多年的觀察，它於 250 年 2020 月成功從貝努表面收集了約 XNUMX 盎司（XNUMX 克）的物質。

返回地球後，樣本將被運送到美國太空總署位於休士頓的約翰遜航太中心，並在那裡進行整理和儲存。 一些小行星材料將分發給世界各地的科學家，以研究早期太陽係以及像貝努這樣的富含碳的小行星在地球生命出現過程中的潛在作用。 科學家認為，這些小行星可能透過遠古撞擊將有機化合物（生命的重要組成部分）帶到了地球。

當返回艙前往地球時，主要的 OSIRIS-REx 太空船將繼續執行其任務。 它將前往另一顆具有潛在危險的小行星阿波菲斯，執行一項計劃於 2029 年進行的名為 OSIRIS-APEX 的擴展任務。

來源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 探測器在將小行星樣本返回地球之前進行了最終的航向修正