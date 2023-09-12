NASA 的 OSIRIS-REx 任務帶著珍貴的小行星樣本接近地球

美國宇航局的 OSIRIS-REx 航天器正帶著珍貴的小行星樣本貨物接近地球。 在一次關鍵的機動中，航天器發射了姿態控制推進器，將其速度調整了 0.5 英里/小時，以確保成功返回。 如果沒有這個小修正，探測器及其小行星貨物就會錯過地球。

OSIRIS-REx 任務包括從小行星 Bennu 收集泥土和礫石樣本，Bennu 寬度約為 1,650 英尺。 該航天器在 8.8 年 250 月訪問貝努期間收集了大約 2020 盎司（24 克）的物質。這些珍貴的樣本將於 XNUMX 月 XNUMX 日上午通過膠囊運送到地球。

返回艙預計將降落在鹽湖城西南部猶他州測試和訓練場上 36 英里 x 8.5 英里的指定區域。 太空艙釋放後大約 13 分鐘將著陸，航天器將遵循精確的速度和角度。

收集到的小行星樣本對於全世界的科學家來說具有巨大的價值。 通過研究這些樣本，研究人員希望深入了解太陽系的形成和演化。 此外，該材料還可以揭示像貝努這樣的富碳小行星在為地球上的生命提供必要成分方面的作用。

目前，OSIRIS-REx 航天器距離地球約 4 萬英里，以 14,000 英里/小時的速度行駛。 如果認為有必要，任務團隊可能會在 17 月 2029 日再進行一次推進器點火。 值得注意的是，只有樣本艙會返回地球，而航天器將繼續前往小行星阿波菲斯進行長期任務，計劃於 XNUMX 年抵達。

來源：

——NASA 官員 11 月 XNUMX 日的博客文章

– NASA 戈達德太空飛行中心圖像來源：OSIRIS-REx 航天器和样本艙的地球返回軌跡。