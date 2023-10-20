了解先進核反應器熔鹽中的電子行為

來自能源部橡樹嶺國家實驗室和愛荷華大學的研究人員在了解電子如何與先進核反應器中的熔鹽相互作用方面取得了重大進展。 透過計算模擬將多餘電子引入熔融氯化鋅鹽中，科學家們能夠確定電子可以呈現的三種狀態。

在第一種情況下，電子成為包含兩個鋅離子的分子自由基的一部分。 在第二種情況下，電子定位在單一鋅離子上。 在第三種情況下，電子離域並擴散到多個鹽離子上。 這些發現對於預測輻射對鹽燃料反應器性能的影響至關重要。

熔鹽反應器被視為未來核電廠的潛在設計。 因此，了解熔鹽如何對高輻射產生反應至關重要。 研究人員旨在揭示電子與構成熔鹽的離子接觸時的行為。

雖然這項研究並沒有回答所有問題，但它為進一步研究電子和熔鹽之間的相互作用提供了一個重要的起點。 研究人員還認為，短期內由電子形成的三種已識別物質可能會在較長時間內發生反應，形成更複雜的物質。

這項研究的標題是“高溫熔鹽會與過量電子發生反應嗎？” Case of ZnCl2」發表在《The Journal of Physical Chemistry B》。它被選為 ACS 編輯選擇，表明其具有引起廣泛公眾興趣的潛力。

這項研究是布魯克海文國家實驗室領導的美國能源部極端環境熔鹽能源前沿研究中心 (MSEE EFRC) 的一部分。 研究小組計劃繼續研究輻射對其他鹽系統的影響。 他們的計算研究是在美國能源部用戶設施中進行的，包括橡樹嶺國家實驗室的科學計算和數據環境以及勞倫斯伯克利國家實驗室的國家能源研究科學計算中心。

了解電子在熔鹽中的行為對於熔鹽反應器的進步至關重要。 它有助於確保這些反應器的安全和效率，這些反應器被認為是未來核能發電的一個有前途的選擇。

來源：

– 勞倫斯‧伯納德，ORNL