獵戶座流星雨：一場壯觀的天象事件

獵戶座流星雨被美國太空總署描述為一年中最美麗的流星雨之一，預計將在未來幾天達到頂峰。 獵戶座流星雨以其亮度和速度而聞名，其飛行速度達到驚人的每小時 148,000 英里或每秒 41 英里。 其中一些流星留下了由碎片組成的發光序列，為天體展示增添了光彩。

據美國宇航局稱，流星將被夜空中一些最亮的恆星包圍，為觀察者提供壯觀的背景。 陣雨從26月22日開始，將持續到21月23日，但預計高峰期將在XNUMX月XNUMX日。 在此期間，觀測者在無月的天空中每小時可以看到大約 XNUMX 顆流星。

每年當地球經過充滿哈雷彗星碎片的太空區域時，獵戶座流星雨就會發生。 這些碎片由彗星的塵埃顆粒組成，當它們與地球大氣層相撞時，會產生流星般的光條紋。

要觀測獵戶座流星雨，最好找一個遠離光源的地點。 眼睛大約需要 30 分鐘才能適應黑暗，從而可以更好地看到流星。 在北半球，建議平躺，雙腳朝東南，而在南半球，建議雙腳朝東北。

找到獵戶座（流星雨由此得名）的位置，將引導觀測者到達天空的輻射點。 然而，為了獲得更壯觀的景色，最好與獵戶座保持至少 45 到 90 度的距離，因為這會讓流星看起來更長、更令人印象深刻。

18月過後，天文愛好者就可以期待XNUMX月的獅子座流星雨了。 獅子座流星雨是由坦普爾-塔特爾彗星碎片造成的，在 XNUMX 月 XNUMX 日達到頂峰之前，將與獵戶座流星雨短暫重疊。

流星雨的美妙之處在於目睹天體與地球大氣層相互作用的奇蹟。 它提醒我們宇宙的浩瀚與壯麗。 所以，標記你的日曆，準備好驚嘆獵戶座流星雨的壯麗吧！

定義：

獵戶座流星雨：一年一度的流星雨，發生在地球穿越哈雷彗星留下的碎片軌跡時。

哈雷彗星：一顆著名的週期性彗星，繞太陽運行大約需要 76 年。

輻射點：天空中流星雨中流星的起源點。

來源：

–美國宇航局

– 美國流星協會