為獵戶座流星雨做好準備

本月，隨著一年一度的獵戶座流星雨達到頂峰，天空觀測者將迎來一場盛宴。 這一天體事件每小時產生多達 25 顆流星，預計將在周六晚上和周日凌晨讓觀星者眼花繚亂。 獵戶座流星雨特別特別，因為這些流星實際上是哈雷彗星（稱為 1P/哈雷彗星）的碎片。

哈雷彗星是一顆著名的彗星，每 75 到 76 年才能從地球上看到一次。 然而，獵戶座流星雨每年都為人們提供了見證這顆彗星歷史的機會。 當哈雷彗星繞著太陽運行時，它會在其路徑上留下碎片痕跡。 當地球穿過這些碎片時，它會以令人難以置信的速度進入我們的大氣層。

華威大學研究員 Minjae Kim 博士解釋說，獵戶座流星雨發生在 2 月 7 日至 20 月 22 日之間，高峰發生在 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日夜間。不過，在高峰日期之後。 這場流星雨不僅以其美麗而聞名，也因其與哈雷彗星的聯繫而聞名。

要目睹獵戶座流星雨，您所需要的只是晴朗的天空、耐心和遠離光污染的地方。 這些流星在天空的各個地方都可以用肉眼看到，使其成為全球可見的事件。 無論您身在北半球還是南半球，您都可以在 7 月 XNUMX 日之前欣賞這場天象表演。

因此，如果您錯過了觀看哈雷彗星的“千載難逢的事件”，請不要擔心。 獵戶座流星雨提供了一個獨特的機會來目睹這顆著名彗星留下的碎片並沉迷於夜空的美麗。

來源：

– Nina Massey，賓州科學通訊員