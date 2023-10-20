為本週末的獵戶座流星雨做好準備

不要錯過本週末發生的壯觀的獵戶座流星雨。 預計流星雨將在美國東部時間週日晚上 8 點達到峰值，但整個週末可見的流星將以每小時 10 至 20 顆的速度劃過天空。 發現流星的最佳時間是在清晨，此時輻射點或流星的起源點達到最高。

為了獲得最佳的發現流星的機會，專家建議在觀星前至少到戶外活動 10 到 20 分鐘，讓眼睛適應弱光。 尋找一個遠離光污染、能清楚看到黑暗天空的地方也是理想的選擇。

獵戶座流星雨是由最著名的彗星之一哈雷彗星的碎片引起的。 雖然這顆彗星要到 2061 年才能被觀測到，但它留下的碎片軌跡每年都會經過地球，最後形成了獵戶座流星雨。 彗星產生的塵埃顆粒快速移動並在進入大氣層時蒸發，形成流星般的明亮條紋。 獵戶座流星雨以其亮度和快速移動而聞名。

在獵戶座流星雨高峰之後，今年還有另外五場流星雨可供觀賞，包括南金牛座流星雨、北金牛座流星雨、獅子座流星雨、雙子座流星雨和小熊座流星雨。 此外，2023 年還剩下三個滿月——獵人月、海狸月和冷月。

這個週末是見證宇宙之美和驚嘆天體奇觀的絕佳機會。 不要錯過獵戶座流星雨，這場令人眼花撩亂的表演讓我們想起太陽系的古老起源。

來源：

- 美國有線電視新聞網

– 地球天空

– 美國流星協會

–美國宇航局