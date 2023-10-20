準備好迎接本週末壯觀的獵戶座流星雨

如果您正在尋找令人眼花繚亂的天象表演，請不要忘記在這個週末抬頭觀賞獵戶座流星雨。 流星雨預計在東部時間週日晚上 8 點達到峰值，但整個週末都可以看到可見的流星劃過天空，每小時有 10 到 20 顆流星。 在夜間，世界任何地方都可以目睹這天文事件。

為了最大限度地提高發現流星的機會，建議清晨外出。 輻射點是流星的起源點，在任何時區的凌晨 2 點左右都會達到最高點。 然而，倫敦自然歷史博物館的行星科學研究人員艾希莉金博士表示，一旦天黑，流星就會開始出現。

需要考慮的一個因素是這事件期間的月相。 本週末，月亮將進入第一季度，並將在午夜附近落下。 據美國流星協會稱，月球的光度可能會輕微幹擾流星的可見度。 金建議等待月亮落下以獲得最佳觀看條件。 即使你在一個有光害的城市，只要有一點耐心，應該還是能看到幾顆流星的。

獵戶座流星雨每年都會在地球穿越哈雷彗星留下的碎片時發生。 當碎片進入地球大氣層時，它們在天空中產生耀眼的光條紋。 這場流星雨以獵戶座命名，流星似乎是從獵戶座輻射出來的。

不要錯過這個見證大自然煙火美麗表演的機會。 找個遠離城市燈光的暗處，躺下來，欣賞獵戶座流星雨帶來的迷人表演。

來源：

– 地球天空

– 美國流星協會