超級電腦模擬揭示土星環的起源

美國太空總署、杜倫大學和格拉斯哥大學進行的一項新研究為土星標誌性光環的起源提供了寶貴的見解。 研究表明，這些環可能是由兩顆冰衛星的碎片形成的，這兩顆衛星在數億年前碰撞並破碎。

研究提出，這兩顆祖衛星的大小可能與土星目前的兩顆衛星土衛五和土衛五相似。 人們還推測，這些衛星以及目前繞土星運行的其他衛星的形成可能受到了碰撞後未進入土星環的碎片的影響。

先前對土星系統的測量主要是從卡西尼號太空船獲得的，該太空船花了十多年的時間來觀察土星及其周圍環境。 透過分析卡西尼號太空船的數據，研究人員發現土星環比之前認為的更年輕。

為了更深入研究土星環的起源，科學家團隊利用了杜倫大學的 COSMA 超級電腦。 他們使用 SWIFT 開源軟體模擬了土星系統中前驅衛星之間的各種碰撞場景。 這些模擬的分辨率比先前的研究高出 100 倍以上，為科學家提供了前所未有的見解。

在分析了大約 200 種不同的碰撞場景後，研究團隊得出結論，大範圍的撞擊可能會將適量的冰分散到土星的羅希極限，在那裡冰會沉入冰環中。 這項發現支持了環是由衛星碰撞的殘餘物形成的假設。

此外，研究指出，其他理論無法解釋土星環的組成，因為它們無法解釋土星環內不存在岩石。 因此，這項新研究對理解土星環的起源做出了重大貢獻。

未來的研究將繼續以這些發現為基礎，進一步揭示圍繞土星標誌性光環形成的有趣謎團。

來源：

– “土星環和中型衛星的最近撞擊起源” – 天體物理學雜誌

–美國宇航局

– 杜倫大學

– 格拉斯哥大學