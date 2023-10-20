Expedition 70 太空人在國際太空站進行太空健康與地球科學研究

國際太空站（ISS）的遠徵70號機組人員一直忙於進行各項科學研究和維修任務。 國際太空站是繞地球軌道的大型太空船，充當太空探索國際合作的研究實驗室和航太港。 自 2000 年以來，它一直被來自世界各地的太空人和太空人輪換。

正在進行的研究之一是 DNA 分析，它有助於確保機組人員和太空船的安全，同時減少對地球的依賴。 太空人 Jasmin Moghbeli 使用便攜式 DNA 定序儀來識別從太空站水樣本中提取的細菌。 這項技術研究將為美國太空總署未來月球、火星及其他地方的任務計畫做出貢獻。

另一項研究涉及使用穿戴式裝置來監測太空人的健康狀況。 太空人 Moghbeli 穿著生物監測背心和頭帶進行了 48 小時的訓練，以測試他們監測健康狀況同時盡量減少對日常活動幹擾的能力。

歐洲太空總署 (ESA) 指揮官安德烈亞斯·摩根森在沖天爐內工作，測試先進相機觀察地球雷暴及其電力活動的能力。 收集的數據可以提高大氣知識並促進未來的空間應用。

也進行了例行檢查和維護任務。 例如，美國太空總署飛行工程師 Loral O'Hara 拍攝了緊急硬體、檢查了她的血壓，並從太空衣上卸載了組件。 JAXA 的太空人 Satoshi Furukawa 更換了生命科學手套箱內的過濾器，並更換了材料科學實驗室內的樣品盒。

太空人們還在準備太空行走，計劃於東部夏令時間下午 2:10 進行。 太空人奧列格·科諾年科和尼古拉將進行太空行走，其中涉及國際太空站外的各種任務。

這些正在進行的研究和任務有助於我們了解太空健康、地球科學和國際太空站的維護。

來源：

– 國際太空站（ISS）：美國太空總署

– DNA：大英百科全書

– 火星：美國太空總署

– ESA：歐洲太空總署

– JAXA：日本宇宙航空研究開發機構

– 美國東部時間：TimeandDate.com