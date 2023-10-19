本週末安大略省哪裡可以觀賞獵戶座流星雨

本週末，安大略省居民將有機會目睹令人驚嘆的獵戶座流星雨。 對於那些想知道安大略省觀看這一天體活動的最佳地點在哪裡的人來說，普卡斯誇國家公園就是最好的選擇。 OnlineCasinos 最近將普卡斯誇國家公園列為加拿大見證流星雨高峰的頂級國家公園之一。

被稱為「一年中最美麗的流星雨之一」的獵戶座流星雨將於 21 月 7 日星期六達到頂峰。 OnlineCasinos 分析了天空品質、光污染和 Instagram 受歡迎程度等因素，以確定加拿大最適合觀星的國家公園。 安大略省的普卡斯瓦國家公園 (Pukaskwa National Park) 在 10 個公園中排名第七，觀星總分高達 8.31 分，令人印象深刻。

普卡斯誇國家公園位於蘇必利爾湖畔，是生物多樣性豐富的野生動物天堂。 其偏遠的荒野和極少的光污染為觀測流星創造了完美的條件。 公園擁有令人驚嘆的景色和晴朗的天空，是觀測獵戶座流星雨的理想地點。

美國太空總署將獵戶座流星雨形容為明亮且快速移動的流星。 在高峰期，流星雨每小時會產生約 15 至 20 顆流星。 建議本週末黃昏時前往普卡斯誇國家公園觀賞這段天文奇觀。

除了普卡斯誇國家公園外，該排名還包括加拿大其他非常適合觀星的國家公園。 其中包括班夫國家公園、冰河國家公園、賈斯珀國家公園、幽鶴國家公園等。

現在，您已經了解了安大略省觀看獵戶座流星雨的最佳地點，是時候召集您的觀星同伴，在夜空下踏上一段非凡的旅程了。

來源：

– 線上賭場排名

–美國宇航局