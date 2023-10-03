近地軌道商業衛星的亮度引起天文學家的擔憂

AST SpaceMobile 於 3 年 2022 月發射的一顆名為 BlueWalker 3 的原型衛星已成為夜空中最亮的物體之一。 國際天文學聯合會保護黑暗和安靜天空免受衛星星座幹擾中心 (CPS) 的研究人員進行的觀測表明，有時，藍行者 XNUMX 比從地球上可見的大多數恆星和行星還要亮。 這些發現突顯了天文學家對近地軌道私人太空企業湧入以及對研究和夜空潛在幹擾的日益擔憂。

CPS 團隊對 BlueWalker 3 進行了 130 天的跟踪，觀察到其面積近 700 平方英尺的大型天線陣列會反射陽光並導致其亮度波動。 衛星的亮度取決於其相對於太陽的位置和視角等因素。 這些觀測是在全球多個地點進行的，包括智利、美國、墨西哥、紐西蘭、荷蘭和摩洛哥。

該研究的合著者之一齊格弗里德·埃格爾（Siegfried Eggl）對更大、更亮的商業衛星的趨勢表示擔憂。 雖然這些衛星有助於改善通信，但盡量減少它們對科學觀測的干擾至關重要。 AST SpaceMobile 計畫部署約 100 顆基於 BlueWalker 3 設計的蜂巢式寬頻衛星。

以其星鏈衛星而聞名的 SpaceX 也因其對夜空的潛在影響而面臨審查。 該公司已經嘗試使用深色塗層來減少反射光量，但這些努力收效有限。 天文學家認為，需要製定額外的策略來解決商業衛星創建的人造星座問題。 此外，除了能見度問題之外，商業衛星對近地軌道的飽和也對射電天文學構成了威脅，因為包括 BlueWalker 3 在內的這些衛星可能會幹擾電波望遠鏡的觀測。

CPS 進行的研究結果與另一項研究一致，該研究顯示星鏈衛星正在無意中洩漏電磁輻射，這可能會幹擾電波望遠鏡的觀測。

來源：

– 自然雜誌

– 國際天文學聯合會保護黑暗而安靜的天空免受衛星星座幹擾的中心 (CPS)