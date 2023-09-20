在非洲發現的古代木結構，估計已有 475,000 多年的歷史

研究人員在尚比亞和坦尚尼亞的卡蘭博河畔發現了世界上已知最古老的木造建築。 該結構估計已有 475,000 多年的歷史，早於現代人類的出現。 原木的排列是透過使用鋒利的石器塑造兩根原木而製成的，可能是居住在該地區的人類祖先的走道或平台。

原木上的標記表明它們是使用現場發現的各種石器切割、砍伐和刮擦的。 一根灌木柳原木放在另一根原木的頂部，由一個大的倒U形凹口固定。 利物浦大學首席考古學家拉里·巴勒姆教授認為，該結構可能是人行道的一部分、平台的基礎，甚至是儲藏室或庇護所。

在該遺址發現的木製品至少有 476,000 年的歷史，遠早於智人的出現。 現代人類的先驅海德堡人很可能建造了這種結構。 這項發現意義重大，因為木材很少能保存這麼長時間，但卡蘭博瀑布的浸水沉積物幫助保存了木材。

除了原木結構外，還發現了其他木製物品，包括一根挖掘棒、一個楔子、一根可能是陷阱一部分的分叉樹枝，以及一根兩端都被切割的原木。 這些發現表明，早期人類正在使用大型材料，例如石頭和木材，來塑造和改變他們的環境。

研究人員計劃繼續在該地點進行挖掘，並希望與尚比亞政府合作，將卡蘭博瀑布列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。 石溪大學的索尼婭·哈曼德博士稱這一發現具有開創性，強調其在增進我們對早期人類進化過程中有機材料的使用的理解方面的價值。

來源：

– 利物浦大學，拉里‧巴勒姆教授

– 阿伯里斯特威斯大學

– 石溪大學，Sonia Harmand 博士

– 雷丁大學 Annemieke Milks 博士