贊比亞遺址發現的古代木製工具可追溯到近 XNUMX 萬年前

考古學家在尚比亞卡蘭博瀑布附近的一處遺址出土了木製工具，表明該定居點的歷史比之前認為的要古老得多。 這些日誌可以追溯到大約 476,000 年前，早於智人在地球上的存在。 現場發現的四種木製工具包括一根有凹口的樹枝、一根砍伐的原木、一根挖掘棒和一個楔子。

這項發現提供了古代人類利用他們的智慧、想像和技能用木材創造出新的、大型的東西的證據。 相較之下，已知最古老的智人化石可以追溯到大約 300,000 萬年前，這使得卡蘭博瀑布的建築歷史更加悠久。

該遺址於 50 多年前被挖掘，但最近對受木材污染的沉積物進行的發光分析揭示了該遺址的真實年齡。 通常情況下，木材在這些古老的遺址中會腐爛，但卡蘭博瀑布的浸水建築材料已經保存了數十萬年。

雖然尚不清楚是哪種古人類物種建造了這個遺址，但化石證據表明，大約 600,000 萬年前出現的海德堡人曾在那個時期居住在該地區。 最近的發現為考古學家提供了人類演化的寶貴見解，並推遲了建築物建造的時間表。

由於木材腐爛速度很快，如此古老的木製工具和結構是罕見的發現。 先前的發現包括法國洞穴中尼安德特人建造的石筍牆，其歷史可以追溯到 176,000 年前，以及在南非發現的 100,000 萬至 200,000 萬年前的改良木製品。 然而，卡蘭博瀑布擁有 476,000 年歷史的木結構建築表明，在數千年期間存在尚未被發現的結構的可能性。

儘管對這些互鎖原木的用途仍然存在疑問，但研究人員推測，它們可能在間歇性洪水區域形成了建築物、走道或升高平台的基礎。 這項發現也表明，負責建造的團體並不是遊牧民族，因為他們致力於建造耐用的結構。

這些發現來自利物浦大學的人類深根項目，該項目探討了非洲中南部影響古人類進化和 500,000 萬至 300,000 萬年前早期人類出現的技術進步。 鑑於這一古老建築的發現，該項目可能需要修改其時間表。

來源：

——拉里‧巴勒姆，利物浦大學

–自然