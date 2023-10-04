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Athena：人工智慧驅動的火災建模系統對抗新南威爾斯的叢林大火

By羅伯特·安德魯

十月六日
Athena：人工智慧驅動的火災建模系統對抗新南威爾斯的叢林大火

名為 Athena 的新型火災建模系統由人工智慧和 CSIRO 黑山火災實驗室的數據提供支持，將徹底改變新南威爾斯 (NSW) 的叢林火災撲救工作。 新南威爾斯州農村消防局在去年成功試驗後首次部署 Athena。

使用 CSIRO 叢林火災行為和風險團隊開發的 Spark 火災行為模型，Athena 可以預測和繪製叢林火災地圖，準確地偵測火災路徑，並定位消防車和水資源。 負責監督 Andrew Sullivan 博士工作的 Mahesh Prakash 博士表示，Spark 具有拯救生命的潛力。

在首次運行中，雅典娜的火災預測能力受到了考驗。 雅典娜地圖上模擬了超過 85 場火災，突顯了有史以來最熱九月的令人震驚的現實。

這項尖端技術將大大提高新南威爾斯叢林火災管理的效率和效果。 透過提供準確的預測和即時火災地圖，緊急服務可以更有效地做出回應，保護生命和財產。 此外，更有效地定位和部署消防資源的能力將有助於遏制火災並最大程度地減少其影響。

雅典娜的部署標誌著對抗叢林大火的鬥爭向前邁出了重要一步。 透過利用人工智慧的力量並利用先進的火災建模技術，該系統有可能徹底改變我們未來預防、偵測和管理叢林火災的方式。

來源：

——《悉尼先驅晨報》
– CSIRO 的黑山消防實驗室

By 羅伯特·安德魯

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