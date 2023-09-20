異物：透過歷史探索流行病和疫苗

在西蒙·沙馬的最新著作《異物》中，他深入研究了過去和現在的流行病世界，強調了我們已經學到的教訓以及我們仍然需要掌握的教訓。 這本書主要關注 Waldemar Mordechai Wolff Haffkine 的生活和工作，他是一位科學家，在 19 世紀末和 20 世紀初開發了自製疫苗來對抗霍亂和黑死病。

沙馬的寫作帶領讀者踏上哈夫金一生的迷人旅程，從他早期保衛社區免受俄羅斯大屠殺的經歷，到他在法國著名的巴斯德研究所接受的培訓。 1893 年，正是哈夫金疫苗將他帶到了印度，在那裡他親眼目睹了疫苗在對抗霍亂方面的巨大成功。 後來，他憑藉消滅黑死病的疫苗取得了更大的勝利。

作者以引人入勝的細節描述了哈夫金用於製造鼠疫疫苗的細緻過程，從提取液體到在山羊肉湯中培養桿菌。 儘管哈夫金對印度的公共衛生做出了重大貢獻，但英國殖民當局最終對他感到厭倦。 他們依靠更激進的措施，例如摧毀村莊和驅逐當地人，但事實證明這些措施往往無效。 像哈夫金這樣的外國人的成功對他們的自尊心造成了打擊，導致他最終離開印度。

雖然沙馬包含了一些離題的短途旅行和額外的故事，但他對哈夫金的欽佩還是流露出來。 這本書最後對安東尼·福奇表示支持，並對鱟的藍血統在疫苗生產中的作用進行了令人驚訝的反思。

沙馬的工作提出了關於科學在對抗流行病方面的力量以及人類在自身毀滅中所扮演的角色的重要問題。 儘管我們取得了進步，但作者認為，正是我們自己的行為，例如核武和氣候變化，對人類構成了更大的威脅。

《異物》證明了瓦爾德馬·莫迪凱·沃爾夫·哈夫金的非凡人生和成就。 透過這本傳記，西蒙·沙馬強調了科學家個人在面對全球健康危機時可以產生的巨大影響。

來源：

– 沙瑪，西蒙。 “異物：流行病、疫苗和國家健康。”

– 溫徹斯特，西蒙。 “知道我們所知道的。”