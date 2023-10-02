美國太空總署將於本週發射備受期待的 Psyche 任務。 雖然這次任務在許多方面都是開創性的，但引起公眾關注的是目標小行星 16 Psyche 的價值可能超過全球經濟的說法。 這顆金屬小行星上的貴金屬估計價值約為 10,000 千萬億美元。

Psyche 任務旨在研究這顆 140 英里寬的小行星，它被認為是早期太陽系中一顆失敗的原行星的裸露核心。 這為科學家提供了一個獨特的機會，可以更好地了解行星的形成並深入了解地核的組成。

然而，儘管估值很誘人，但值得注意的是，以目前的技術來看，將小行星帶回地球是不可能的。 普賽克號首席研究員林迪·埃爾金斯-坦頓澄清說，關於這顆小行星擁有巨大財富的說法從各個方面來說都是錯誤的。 普賽克和地球之間的距離使得採礦或將其帶回我們的星球是不切實際的。

與一些猜測相反，美國宇航局的 Psyche 航天器並不是為小行星採礦而設計的。 艾爾金斯-坦頓強調，該任務的重點只是研究這顆小行星，而不是開採其資源。 雖然 16 Psyche 的表面仍然是個謎，但它不太可能具有拋光的金屬外觀。

這種巨大財富觀念的起源源自於艾爾金斯-坦頓在 2017 年所做的一項簡單計算，估算了當前市場上小行星金屬的潛在價值。 然而，實際上，從普賽克到達地球的大量貴金屬將產生災難性後果，使金屬市場崩潰並使其幾乎一文不值。

總而言之，Psyche 任務是揭開 16 Psyche 之謎的一項非凡努力，但其價值主要在於科學發現而不是經濟利益。 它提醒人們，宇宙中蘊藏著超越金錢價值的奇蹟。

來源：

1. NASA 的 Psyche 任務簡報

2. 2022 年林迪·埃爾金斯-坦頓訪談