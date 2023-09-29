一種新的基於 CRISPR 的基因編輯工具可能會徹底改變基因療法

一組研究人員開發了一種新的基因編輯工具，有可能徹底改變遺傳性疾病患者的基因療法。 該工具是一種名為 AsCas12f 的酶，已被修改為常用 Cas9 酶大小的三分之一，而不會犧牲有效性。 這種緊湊的尺寸可以更有效地將酵素輸送到活細胞中。

研究人員使用低溫電子顯微鏡分析了 AsCas12f 的結構並設計了修改後的版本。 透過創建一個可能的突變庫並將選定的突變組合起來，他們設計了一種酶，其編輯能力比原始未突變類型高出 10 倍。

工程化 AsCas12f 的成功已在動物試驗中得到證明，該試驗將其與其他基因配對並施用於活體小鼠。 結果表明，修飾後的酵素有潛力用於人類基因療法，包括血友病等疾病的治療。

AsCas12f 的優點之一是它是迄今為止發現的最緊湊的 Cas 酶之一。 較小的尺寸可以更有效地包裝到載體病毒中，例如通常用於基因治療遞送的腺相關病毒（AAV）。 此外，AsCas12f 保持了其活性和效率，使其成為較大 Cas9 酶的有前途的替代品。

研究人員承認，有許多潛在的組合可以設計出更有效的 AsCas12f 基因編輯系統。 使用計算模型或機器學習的進一步研究可以幫助確定未來改進的最佳突變。

總之，這種基於 CRISPR 的新型基因編輯工具的開發為更有效率、更有效的基因療法提供了新的可能性。 AsCas12f 較小的尺寸可以改善遞送並減少較大酵素的限制。 隨著進一步的研究和開發，該工具可以為遺傳性疾病患者帶來更好的治療。

來源：

– “AsCas12f 的結構和實驗分析揭示了獨特的分子特徵和前所未有的基因組編輯活性。” 細胞，2023。

– “科學家設計了新的基因編輯工具。” 東京大學，2023。