新幹細胞在顱縫早閉中的作用：突破性發現

威爾康奈爾醫學院的研究人員發現了一種以前未知的成骨幹細胞類型，它會導致顱縫早閉，即嬰兒顱骨過早融合。 大約每 2,500 名嬰兒中就有 2 人患有顱縫早閉，如果不進行手術治療，可能會阻礙大腦發育。 這項發表在《自然》雜誌上的突破性研究揭示了一種稱為 DDRXNUMX+ 幹細胞的特定類型幹細胞的異常增殖。

研究團隊檢查了具有與人類顱縫早閉相關的常見突變的小鼠，發現這種突變會觸發DDR2+幹細胞的異常增殖，導致顱骨過早融合。 這項發現為透過靶向和抑制這種異常幹細胞活性來治療顱縫早閉開闢了新的可能性。

為了研究骨形成幹細胞和顱縫早閉之間的聯繫，研究人員對小鼠進行了改造，其中先前與顱縫早閉相關的 CTSK+ 幹細胞缺乏負責其功能的基因之一。 與他們的預期相反，這些突變並沒有活化顱骨幹細胞來融合顱骨板；而是活化了顱骨幹細胞。 相反，它們導致縫合處這些幹細胞的耗盡。 融合的嚴重程度與這些 CTSK+ 幹細胞的消耗有關。

共同資深作者馬特‧格林布拉特博士強調了這項發現的潛力，他說：「我們現在可以開始考慮不僅透過手術來治療顱縫早閉，還可以透過阻斷這種異常的幹細胞活性來治療。” 該研究提出了開發解決顱縫早閉根本原因的新療法的可能性，為受這種疾病影響的嬰兒和家庭帶來了希望。

在 2018 年《自然》雜誌上發表的一項相關研究中，同一研究團隊發現了一種不同類型的骨形成幹細胞，稱為 CTSK+ 幹細胞。 這項早期發現促使人們進一步研究這些幹細胞在引起顱縫早閉中的作用。 這項最近的研究建立在他們先前的研究結果的基礎上，加深了我們對這種情況背後的複雜機制的理解。

總體而言，對顱縫早閉理解的這一突破為標靶療法的開發鋪平了道路，這些療法可能會徹底改變這種疾病的治療並改善受影響嬰兒的預後。

來源：

– 性質：[DOI：10.1038/s41586-023-06526-2]

– 紐約長老教會醫院：[未提供連結]