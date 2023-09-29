紐約市沉沒：美國太空總署研究揭示原因

美國太空總署最近進行的一項研究揭示了紐約市的一個令人驚訝的事實——它正在下沉。 城市摩天大樓和混凝土基礎設施的重量導致某些區域以每年 1.6 毫米的速度下沉，比整個城市下沉的速度還要快。 下沉的熱點地區包括拉瓜迪亞機場、阿瑟·阿什體育場，甚至康尼島。

這種現象可以歸因於該城市所依賴的冰川逐漸收縮。 過去24,000年來，冰川一直在融化，導致某些地區下沉。 例如，由於冰川收縮，拉瓜迪亞機場的跑道和阿瑟·阿什體育場每年下沉的速度分別為 3.7 毫米和 4.6 毫米。

然而，並非所有希望都破滅了。 紐約工程師已經確定了實際正在上升的領域。 布魯克林的東威廉斯堡和皇后區的伍德賽德正以每年 1.6 毫米和 6.9 毫米的速度分別上升。 據認為，抽取地下水和使用注入井處理污水可能是這些地區抬升的因素，但需要進一步調查來證實這個理論。

這項研究是由美國太空總署科學家和新澤西州羅格斯大學的學生組成的團隊進行的。 他們分析了紐約市的五個行政區——曼哈頓、皇后區、布魯克林、布朗克斯和史坦頓島——使用 3D 觀測來測量 2016 年至 2023 年的地表運動和地形。

總之，雖然紐約市的某些地區可能正在下沉，但其他地區卻有上升的跡象。 城市基礎設施的重量正在導致下沉，但需要進一步研究以充分了解導致這一現象的因素。 這項研究為我們星球的地質提供了寶貴的見解，並揭示了人類活動與自然過程之間的複雜相互作用。

來源：原文