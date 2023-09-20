科學家發現了在太空探索中對抗骨質流失的有前途的工具

科學家在尋找解決太空探索期間骨質流失的解決方案方面取得了突破。 研究團隊增強了 NELL-1 分子的治療潛力，將其半衰期從 5.5 小時延長至 15.5 小時。 這種改進使得該分子能夠在更長的時間內保持有效而不喪失其生物活性。

為了進一步增強其標靶功效，研究人員將惰性雙磷酸鹽 (BP) 分子與 NELL-1 進行生物共軛，創建了一種名為 BP-NELL-PEG 的「智慧」分子。 這種分子專門針對骨組織，這對於在微重力下長期停留期間對抗骨質流失至關重要。

該研究結果發表在《npj Microgravity》雜誌上，顯示 BP-NELL-PEG 對骨組織表現出卓越的特異性，且不會造成任何可觀察到的副作用。 這是一項重大進展，因為雙磷酸鹽通常與骨組織的破壞作用有關。

研究人員相信，他們的發現為太空探索的未來帶來了巨大的希望，特別是對於涉及長時間停留在微重力下的任務。 他們設想 BP-NELL-PEG 可以成為對抗骨質流失和肌肉骨骼退化的寶貴工具，特別是當傳統的阻力訓練因受傷或其他失能因素而無法進行時。

雖然該研究顯示出有希望的結果，但仍需要進一步的人體研究來證實其有效性。 如果這些研究繼續取得成功，BP-NELL-PEG 可能會徹底改變太空人在太空旅行期間對抗骨質流失的方式。 這項突破有可能改善太空人的整體健康和福祉，確保未來任務的成功和安全。

來源：

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– 期刊：“npj 微重力”