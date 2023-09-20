一種減輕太空和地球骨質流失的有前途的療法

加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 的研究人員開發出一種療法，有望減少長期太空旅行造成的骨質流失以及地球上的肌肉骨骼退化。 太空人在太空中經歷的微重力導致骨質流失的速度是地球上的 12 倍，對骨骼健康構成威脅。 加州大學洛杉磯分校團隊研究了 NELL 樣分子 1 (NELL-1) 的全身性遞送是否有助於減輕這種骨質流失。

NELL-1 是一種對骨骼發育和密度維持至關重要的蛋白質。 研究人員透過延長 NELL-1 的半衰期並創建一種專門針對骨組織而不造成不良影響的「智慧」分子，增強了 NELL-XNUMX 的治療潛力。 發表在《npj Microgravity》雜誌上的研究結果表明，這種名為 BP-NELL-PEG 的新分子對骨組織表現出卓越的特異性，且不會造成可觀察到的副作用。

加州大學洛杉磯分校的 Chia Soo 表示，這些發現為未來的太空探索以及對抗地球上的骨質流失和肌肉骨骼退化帶來了巨大的希望。 福賽思研究所的 Kang Ting 補充說，當傳統的阻力訓練因受傷或其他因素而無法進行時，BP-NELL-PEG 可能是一種很有前途的工具。

為了在真實的空間條件下測試該療法，研究人員使用小鼠進行了一項研究。 一半的小鼠在微重力下度過了漫長的九週，以模擬長時間的太空旅行。 4.5週後，另一半被帶回地球。 兩組均使用 BP-NELL-PEG 或對照物質進行治療。 結果顯示，接受BP-NELL-PEG治療的小鼠骨形成顯著增加。 此外，在太空和地球治療的小鼠中都沒有觀察到明顯的不良健康影響。

這種療法不僅具有未來太空任務的潛力，而且還為地球上患有極度骨質疏鬆症和其他骨骼相關疾病的患者提供了潛在的治療方法。 需要進一步的人體研究來證實這些發現並充分探索 BP-NELL-PEG 的治療益處。

來源：

– 加州大學洛杉磯分校

– 福賽斯研究所

– npj 微重力