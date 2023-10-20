前寒武紀缺失的過渡化石：反對達爾文進化論的進一步證據

寒武紀大爆發期間多種動物門的突然出現長期以來對達爾文進化論提出了挑戰。 根據這個理論，複雜的生物新奇事物應該隨著時間的推移逐漸出現，並且具有許多中間形式。 然而，在寒武紀大爆發之前的前寒武紀晚期地層中尚未發現過渡化石。 埃迪卡拉紀包含前寒武紀末期，確實包含複雜的宏觀化石，但它們與後來的寒武紀動物門的關係仍有爭議。

查爾斯·達爾文本人承認這是對其理論的嚴重反對，並指出缺乏寒武紀地層之前的廣闊原始時期的記錄。 對於這種缺失的最常見的解釋是化石記錄的不完整，這表明動物祖先一定已經存在，但由於體型小且身體柔軟而不易保存。 然而，這項人工假說已被最近發現的埃迪卡拉化石地點所駁斥，這些化石地點可能允許保存小型軟體動物祖先。 相反，這些地方只產生化石藻類和一些有問題的生物。

最近發表在《生態學與演化趨勢》上的一項研究進一步證明了反對人工製品假說的證據。 德里克·布里格斯領導的古生物學家比較了前寒武紀和寒武紀地層的化石形成過程和地質情況，發現前寒武紀地層中完全不存在適合保存的動物。 他們建議對 789 億年前的動物古代進行軟性最大限制。 伯吉斯頁岩類型的條件被認為是有利於早期動物保存的環境，但與 789 億年前或更早的化石生物群無關。

研究的作者暗示，保存完好的生物群中的冰凍紀間隙可能解釋了後來動物的突然出現。 然而，這種解釋似乎忽略了相互矛盾的證據，包括這段時期不存在無爭議的後生動物或兩側對稱動物。 此外，其他研究對第一批動物的最大限制是在更年輕的年齡，更接近寒武紀的開始。

這些發現挑戰了達爾文進化論的漸進主義假設，並與分子鐘研究所提出的年代相矛盾。 對於演化生物學家來說，承認並解決經驗數據與其理論的核心預測之間的重大差異非常重要。