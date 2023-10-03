引入推論吸引力的概念：擇偶範式的轉變

佛羅裡達州立大學生物學家艾米麗·杜瓦爾教授提出了一個名為「推斷吸引力」的開創性想法，挑戰了對動物如何選擇配偶的現有理解。 杜瓦爾與其他三所主要大學的研究人員合作，研究表明，女性會從他人的選擇中學習，並將所選伴侶的品質與被忽視的伴侶進行比較，從而導致她們更喜歡某些特徵。 這種被稱為擇偶複製的現像已在包括人類在內的多種物種中觀察到。

杜瓦爾的研究開闢了新天地，調查了這種判斷男性在女性陪伴下更具吸引力的趨勢的潛在擴張。 使用數學模型，該團隊對多代進行了模擬，發現了與自然界中觀察到的行為相符的模式。 這個新概念挑戰了擇偶理論中對男性特徵的傳統強調，並將重點轉移到理解女性偏好驅動的動態。

該模型表明，擇偶不僅受到遺傳的影響，還受到社會影響和個人經驗的影響。 這個想法解決了為什麼人口的偏好會隨著時間而變化的問題，並解釋了即使女性表現出強烈的交配偏好，男性特徵也存在差異。 它還深入了解為什麼不同的動物在不同的情況下可能有不同的偏好。

這項研究闡明了男性特質和女性偏好之間複雜的相互作用，強調擇偶是一種由遺傳和社會因素共同影響的動態現象。 杜瓦爾表示，這項新的理解將揭示動物如何選擇伴侶以及這些選擇如何塑造它們的演化。

杜瓦爾希望這種推斷出的吸引力概念能夠對現有數據進行根本性的重新評估，並激發未來新的實驗測試。 身為動物行為學會的候任主席，她相信這種模式有可能徹底改變演化生物學並刺激進一步發人深省的研究。

來源：

——佛羅裡達州立大學生物學家 Emily DuVal 教授提出的「推斷吸引力」概念

– 研究發表在 PLOS Biology 上

– 杜瓦爾和她的團隊先前對擇偶複製進行的研究