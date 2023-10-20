16 號小行星 Psyche 之旅：探索太陽系的誕生

最近的一張天文照片引起了科學家和太空愛好者的注意。 圖像顯示了金屬容器內含有的一小部分礫石，但其非凡之處在於這些礫石源自小行星。 作為太陽系誕生時原始物質的殘留物，此樣本具有重要的科學價值。 現在，一艘新的太空船正在執行探索另一顆小行星 16 Psyche 的任務，該小行星主要由鐵和相關金屬組成。

太陽系的形成是一個戲劇性而複雜的過程。 孕育太陽和行星的雲中的塵埃顆粒開始合併，形成團塊。 這些腫塊有時會透過黏附在其他腫塊上而生長，但高速碰撞也會導致它們分解成礫石和灰塵。 偶爾的碰撞會涉及更大的天體，例如當地球正在形成並被火星大小的物體撞擊時。 這次碰撞產生的碎片最終導致了地球和月球的誕生。

當物質與正在生長的天體碰撞時，產生的巨大能量釋放出大量的熱量。 這導致了熔岩球的形成，並在數十億年的時間內逐漸冷卻。 即使到今天，地核仍然很熱並且部分熔化。 其中一些熱量來自行星的形成，而其餘的則來自放射性元素的衰變。 形成行星的塵埃由各種岩石礦物、冰、鐵、鎳和相關金屬以及微量重元素（包括放射性元素）組成。

宇宙塵埃雲中鐵及其親屬的存在是恆星內部能量產生的結果。 這些元素是恆星聚變反應的終點，需要大量的能量才能產生超出它們的任何東西。 因此，當恆星坍縮和爆炸時，它們會將鐵和其他重元素釋放到宇宙中。 這個過程導致形成較重的元素，如金、銀、鉛和各種放射性同位素。

當新行星形成時，熔融物質的混合物不容易結合。 較輕的礦物，如矽和鋁，上升到地球表面，而較重的鐵、鎂和相關金屬則向中間下沉。 如果與另一個行星發生破壞性碰撞，金屬核心有可能倖存下來並成為小行星。 這樣的小行星主要由鎳和鐵以及少量其他重元素組成。

研究像 16 Psyche 這樣的鎳/鐵小行星之所以引起人們的興趣，有兩個重要原因。 首先，它提供了無法到達的地球核心的可獲取樣本，為我們的世界和其他岩石行星的形成提供了寶貴的見解。 其次，隨著人類冒險在月球和其他天體上建立基地，擁有現成的必要資源變得至關重要。 雖然水在太空中隨處可見，但鋼鐵等建築材料在地球上運輸起來卻很重且麻煩。 因此，在現場找到這些資源將大大簡化未來的太空任務並降低成本。

透過深入研究普賽克 16 等小行星的成分和特徵，科學家們正在解開太陽系誕生的秘密，並為未來的太空探索和殖民活動鋪平道路。

來源：

– Ken Tapping，彭蒂克頓自治領射電天文物理觀測站的天文學家。