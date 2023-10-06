新型地球觀測衛星捕捉地表溫度的詳細影像

一顆新的地球觀測衛星捕捉了第一批影像，提供了有關地球表面溫度如何變化的前所未有的細節。 這顆名為 HOTSAT-1 的衛星由倫敦 SatVu 公司開發和營運。

HOTSAT-1 拍攝的影像顯示了拉斯維加斯和芝加哥的溫差，解析度為 33 英尺（10 公尺）。 該衛星的相機甚至能夠捕捉短視頻序列。 其中一張發布的圖像包括在芝加哥主要鐵路線上行駛的機車的熱特徵。

另一組圖像則揭示了加拿大西北地區野火的詳細熱足跡。 HOTSAT-1 提供的高解析度可以幫助消防員監測人口稠密地區附近火線的進展。

SatVu 技術長兼聯合創辦人 Tobias Reinicke 表示，HOTSAT-1 的影像品質超出了公司的預期。 先前的熱成像任務，例如 NASA 的陸地衛星和歐洲哨兵衛星，僅收集 100 至 1,000 公尺（330 至 3,300 英尺）範圍內的粗解析度資料。 HOTSAT-1 是第一個以 10 公尺（33 英尺）以下分辨率捕獲熱數據的商業任務。

HOTSAT-1 觀測到的高解析度溫差可以為城市規劃者提供寶貴的見解。 了解熱量如何從建築物、管道和工廠逸出，可以幫助他們設計更節能的基礎設施，以緩解氣候變遷。

衛星通常在可見光下觀察地球表面，而 HOTSAT-1 則在熱譜中檢測熱量（紅外光）。 由於訊號波長較長，探測太空熱量更具挑戰性。 然而，HOTSAT-1 的慢速快門技術可以實現更清晰、更細緻的影像。

HOTSAT-1 於 10 月發射進入軌道，沿著極地軌道運行，使其能夠在每天大約同一時間捕捉地球上每個地點的圖像。 SatVu計畫在大約一年內發射第二顆衛星，並打算建立一個由XNUMX至XNUMX顆衛星組成的星座。 該星座將為科學家、城市規劃者和其他使用者提供對地球表面每日溫度變化的詳細監測。

來源：

HOTSAT-1 衛星以比先前任務更高的解析度捕捉熱溫度。 太空網。

衛星觀察到加拿大西北部的野火肆虐。 太空網。