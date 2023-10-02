新鑑定的明膠酶底物揭示了星狀細胞屏障功能

明斯特大學和波昂大學醫院的研究人員在了解明膠酶在星狀細胞屏障（血腦屏障的重要組成部分）功能中的作用方面取得了突破。 在神經發炎中，稱為白血球的免疫細胞穿過血腦屏障，明膠酶基質金屬蛋白酶 (MMP)-2 和 -9 在此過程中發揮著至關重要的作用。 然而，這些酵素在白血球滲透過程中作用的特定底物仍然未知。

使用基於靈敏質譜的分泌組方法，研究小組成功鑑定了從星形膠質細胞表面裂解的數百種分子。 這項發現產生了一個獨特的 MMP-2/-9 底物資料庫，這些底物參與屏障的形成和維護，以及星狀細胞和神經元之間的通訊。 這項研究的結果發表在《科學進展》雜誌。

腦血管內壁的內皮細胞形成大腦的保護屏障，稱為血腦屏障。 然而，為了形成功能齊全的血腦屏障，還需要星狀細胞（一種神經膠質細胞）。 在多發性硬化症等疾病中，直到免疫細胞穿透內皮層和星狀細胞層才會出現症狀，凸顯了星狀細胞對血腦障壁功能完整性的重要貢獻。

已知明膠酶 MMP-2 和 MMP-9 在神經發炎過程中調節白血球侵襲。 透過破解其底物特異性，研究人員希望更了解星狀細胞屏障功能所必需的分子過程。 研究團隊利用分泌組質譜法來鑑定細胞膜相關蛋白的蛋白水解裂解。 這種方法為了解 MMP-2/MMP-9 從星狀細胞表面釋放的兩類主要化合物提供了寶貴的見解。

這項先前未知的明膠酶底物的發現揭示了星狀細胞屏障在維持血腦屏障中的作用，並表明MMP-2/MMP-9 的活性也可能影響星狀細胞和神經元之間的通訊。 該領域的進一步研究將增進我們對星狀細胞屏障的分子性質及其對血腦屏障的貢獻的理解。

資料來源：明斯特大學/波昂大學醫院