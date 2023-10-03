揭開老化的秘密：跳躍基因的作用

科學家們不斷努力揭開老化的奧秘，以提高我們的生活品質並延長我們的壽命。 最近對轉座元件（TE）（也稱為「跳躍基因」）的研究揭示了它們在老化過程中的關鍵作用。

TE 是 DNA 代碼中的序列，能夠從一個部分重新定位或「跳轉」到另一部分。 雖然這種運動是一個自然過程，但如果監管不當，可能會帶來問題。 為了研究 TE 對老化的影響，匈牙利羅蘭大學的研究人員重點研究了 Piwi-piRNA 途徑，這是一系列負責控制 TE 的分子反應。

在秀麗隱桿線蟲的實驗中，研究人員觀察到，操縱 Piwi-piRNA 路徑可以改變老化過程。 透過下調或體細胞過度表達該途徑的成分來降低 TE 活性，線蟲的壽命顯著延長。 這項發現顯示DNA基因組內跳躍基因的運動有助於生物體的衰老。

這項發現與不朽水母等動物的行為一致，它們可以不斷再生，並有可能永遠生存。 先前的研究表明，Piwi-piRNA 路徑可抑制這些生物中的 TE。 然而，TE 活性與細胞老化之間的關係迄今仍不清楚。 線蟲研究顯示 TE 活性影響細胞老化過程。

研究人員還發現了與老化相關的 TE 行為的另一個方面。 隨著線蟲的衰老，TE 片段內 DNA N6-腺嘌呤甲基化增加，這是基因活性的變化，從而增強了 TE 活性。 這些有趣的發現為改變和影響 TE 行為以減緩細胞老化提供了可能性。 雖然永生可能無法實現，但減少老年人口中與年齡相關的疾病和疾病的盛行率是可以實現的。

此外，這項研究有可能為基於DNA確定年齡的方法鋪平道路，從而提供準確的生理時鐘。 這種表觀遺傳修飾的影響是深遠的，可能對醫學和生物學領域產生重大影響。

來源：

– 「跳躍基因有助於解釋我們老化的原因」（《科學日報》）

– 「轉座元件塑造人類神經祖細胞染色質的可及性」（《自然》雜誌）

–「果蠅轉座元件的表觀遺傳調控」（遺傳學與發育的當前觀點）

– “DNA 甲基化與體重指數：全基因組分析”（《刺胳針》）