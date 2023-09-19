新研究揭示粒線體 DNA 母系遺傳

最近發表在《自然遺傳學》雜誌上的一項研究揭示了線粒體 DNA (mtDNA) 完全由母親遺傳的基本科學原理。 先前，人們認為父本粒線體DNA在受精後被消除，但這項研究發現成熟精子缺乏完整的粒線體DNA。

俄勒岡健康與科學大學和其他機構的研究人員發現，雖然精子細胞確實攜帶少量粒線體，但它們不含粒線體DNA。 精子也缺乏維持粒線體DNA所必需的蛋白質，即粒線體轉錄因子A (TFAM)。

精子不被允許貢獻粒線體DNA的原因尚不清楚，但一種理論認為精子在受精過程中消耗大量粒線體能量，可能導致粒線體DNA突變的累積。 相較之下，正在發育的卵子（稱為卵母細胞）主要從周圍細胞獲取能量，從而保持相對原始的粒線體DNA。

該研究強調了母體 mtDNA 在透過限制導致後代疾病的 mtDNA 突變風險而賦予演化優勢的重要性。 粒線體 DNA 突變可能導致高能量需求器官出現潛在的致命疾病。

為了解決已知粒線體 DNA 疾病的傳播問題，該研究的通訊作者 Shoukhrat Mitalipov 首創了一種稱為粒線體替代療法的方法。 該技術透過體外受精，以來自供體卵子的健康 mtDNA 替換突變 mtDNA。

雖然使用這種程序的臨床試驗在美國受到限制，但它們正在海外進行，以預防疾病和治療不孕症。

研究人員認為，了解 TFAM 在精子成熟和受精過程中的作用可能是治療某些不孕症和提高輔助生殖技術效率的關鍵。

這項研究為粒線體DNA母系遺傳機制及其對人類生育能力和生殖細胞治療的影響提供了寶貴的見解。

資源：

李，W.，等。 (2023) 人類粒線體 DNA 母系遺傳的分子基礎。 自然遺傳學。 doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9。