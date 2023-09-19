西澳大利亞州的發現可能會帶來新的粉紅鑽石礦藏

根據《自然通訊》雜誌上發表的一項研究，研究西澳大利亞阿蓋爾鑽石礦床的研究人員取得了一項重大發現，可能會發現備受追捧的粉紅色鑽石的新礦床。 現已關閉的阿蓋爾鑽石礦是世界上 90% 的有色寶石的產地。 最高品質的粉鑽可以賣到數千萬美元。

研究人員利用雷射分析從阿蓋爾礦床中提取的礦物和岩石，發現粉紅色鑽石的形成地點與名為努納 (Nuna) 的古代超級大陸的分裂有關，該大陸發生在大約 1.3 億年前。 在這次分裂過程中，礦場所在區域經歷了拉伸，在地殼中形成了間隙，使岩漿能夠流到地表，並帶來了粉紅色鑽石。

傳統上，鑽石礦床是在古代大陸中部的火山岩中發現的。 然而，要使鑽石呈現粉紅色或紅色，它們必須承受構造板塊碰撞產生的強大力量，從而改變其晶體結構。 大約 1.8 億年前，西澳大利亞和北澳大利亞的碰撞導致地殼深處的無色鑽石轉變為粉紅色鑽石。

研究團隊發現阿蓋爾礦床已有1.3億年的歷史，顯示它們是在努納超大陸分裂期間形成的。 該研究表明，在超級大陸分裂過程中形成的古代大陸交界處可能在粉紅色鑽石礦床的形成中發揮至關重要的作用。 這項發現可以指導尋找新的含有粉紅色鑽石的火山的勘探工作，並有可能導致在澳洲和世界其他地區發現類似的礦床。

總而言之，研究西澳大利亞阿蓋爾鑽石礦床的研究人員已經確定了形成粉紅色鑽石所需的地質條件。 古代超級大陸努納的分裂在地殼中產生了間隙，使岩漿能夠將粉紅色鑽石帶到地表。 這項發現表明，古代大陸的交界處可能是尋找新粉紅鑽石礦床的關鍵。