粉紅鑽石的發現提供了形成過程的見解

根據《自然通訊》雜誌上發表的一項研究，研究西澳大利亞阿蓋爾鑽石礦床的研究人員對粉紅色鑽石和其他顏色品種的形成有了新的見解。 佔世界粉紅鑽石 90% 的阿蓋爾礦場現已關閉，使這些寶石更加稀有和珍貴。 最高品質的拋光粉鑽售價可達數千萬美元。

研究的重點是了解形成粉紅色鑽石所需的地質條件。 透過分析阿蓋爾礦的樣本，科學家們能夠確定這些稀有寶石發育所需的特定條件。 這些知識可能會導致在其他地區發現新的粉紅色鑽石礦床。

粉紅色鑽石是在地函深處的極端壓力和高溫下形成的。 它們由純碳組成，就像白色鑽石一樣，但它們獨特的顏色來自於吸收綠光的罕見原子結構的存在。 粉紅色鑽石如何獲得顏色的確切過程在很大程度上仍然是一個謎，但最近的研究使科學家更接近解開這個謎團。

阿蓋爾礦擁有大量的粉紅鑽石儲量，幾十年來一直是這些珍貴寶石的重要來源。 它於 2020 年 XNUMX 月關閉，標誌著鑽石產業一個時代的結束，提高了現有粉紅鑽石的需求和價值。

雖然這項研究為粉紅色鑽石的形成過程提供了重要的見解，但仍需要進一步的研究來充分了解其形成所需的條件。 儘管如此，這項發現為未來在世界其他地方發現粉紅鑽石礦床帶來了新的希望。

來源：

– “粉紅鑽石：研究人員揭示了世界上最稀有和最有價值的寶石背後的地質配方” – CNN

– 研究：「粉紅鑽石：從西澳大利亞阿蓋爾鑽石礦床的微量元素特徵洞察其起源」 – 自然通訊