新研究揭示海洋細菌在返回海洋時失去鞭毛和其他特徵

美國能源部聯合基因組研究所最近與內華達大學拉斯維加斯分校的研究人員合作進行的一項研究，發現了有關綠屈菌門細菌的驚人發現。 這些細菌以其分解污染物和回收碳的能力而聞名，人們在溫泉中發現了鞭毛，但當它們在數億年前進化到棲息在海洋環境中時，就失去了這一特徵。

研究人員特別關注了 Chloroflexota 中一類名為 Dehalococcoidia 的細菌，它能夠降解農藥和冷媒中的有害化學物質。 透過基因組和宏基因組定序，他們發現生活在溫泉中的 Dehalococcoidia 擁有鞭毛，這是 Chloroflexota 之前未知的特徵。 相較之下，它們的海洋生物缺乏鞭毛，這表明這些結構在適應海洋環境的演化過程中遺失了。

該研究還揭示了溫泉脫鹽球菌的其他令人驚訝的特徵。 其中一些特徵在進化到生活在海洋中的細菌中消失了，而其他特徵的殘餘物仍然存在。 例如，溫泉和海洋脫鹽球菌都表現出細胞壁的喪失以及與食用植物化合物相關的基因的複雜進化模式。 這表明這些細菌可能依賴其群落中的其他微生物的合作來分解植物材料。

此外，研究人員發現溫泉脫鹵球菌具有合成或降解植物激素的酶，這表明它們的陸地對應物可能具有操縱植物生長的能力。

了解 Chloroflexota 細菌的演化歷史和獨特特徵可能對工程微生物在生物燃料生產等應用中具有重要意義。 透過利用它們多樣化的代謝能力，科學家或許能夠在各行業開發出更永續、更有效率的製程。

對這些細菌的進一步研究可以揭示微生物過程在生物燃料生產和其他永續應用中的潛在用途。

資料來源：Marike Palmer 等人，具有不尋常特徵的嗜熱脫鹽球菌揭示了意想不到的過去，ISME 雜誌（2023 年）。