探索自催化循環：了解生命的起源

自催化在生命的複製和永續性中發揮著至關重要的作用。 威斯康辛大學麥迪遜分校的一組科學家進行了一項研究，以了解自催化的基本原理及其對尋找地球以外生命的潛在影響。

自催化是指一種化學反應，其中反應產物充當同一反應的催化劑。 換句話說，反應是自我維持和自我促進的。 研究人員特別關註一類稱為基於配比的自催化循環（CompAC）的自催化循環。

研究者首先定義了 CompAC 中的比例概念。 歧化涉及元素或化合物的氧化形式（表示為 MHi）與還原形式（表示為 MLo）之間的反應，導致形成兩種中間態 MMed 和相關的廢物（表示為 XComp,M）。 此反應的化學計量可能會有所不同，在某些情況下，還可能涉及其他食物種類。

然後，團隊探索了 CompAC 中可能發生的兩種輔助過程：氧化輔助過程和還原輔助過程。 氧化過程使用氧化劑將 MMed 轉化為 MHi，形成氧化 CompAC。 另一方面，還原過程涉及還原劑將 MMed 還原為 MLo，形成還原 CompAC。

為了更好地理解這些循環，研究人員對各種組件進行了顏色編碼。 在循環中發揮關鍵作用的自催化劑被強調了。 中間態 M 以紫色、紅色和金色突出顯示，分別代表其最氧化態、中間態和最還原態。 參與輔助過程的氧化劑和還原劑分別以藍色和綠色突出顯示。

了解自催化循環的原理不僅可以揭示地球上生命的複雜性，還可以為了解宇宙其他地方生命出現所需的潛在條件提供有價值的見解。 透過確定最有可能發生自催化的條件，科學家可以將尋找生命的重點放在具有相似特徵和自我維持化學反應潛力的行星上。

這項研究有助於不斷探索生命起源和尋找外星生命形式的可能性。 透過擴展我們對生命複製和永續性基本原理的了解，我們離解開宇宙之謎又更近了一步。

來源：

– 威斯康星大學麥迪遜分校