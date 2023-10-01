新的化學食譜指南指導尋找外星生命

科學家們編制了一份具有形成生命潛力的化學配方的綜合清單，可以指導在遙遠的系外行星上尋找生命。 這些配方涉及元素週期表中的分子組合，並產生稱為自催化反應的自我複製反應模式。

自催化反應鼓勵相同反應的重複發生，並被認為對於維持生命至關重要。 研究人員已經鑑定出 270 種具有持續自催化潛力的分子組合。 這些配方可以幫助科學家模擬在遙遠的系外行星中觀察到的條件並研究生命的潛力。

雖然可能永遠不可能確切地知道生命是如何在地球上起源的，但研究人員相信，透過在試管中重現行星條件，他們可以先了解維持生命的動態。 透過使用新發布的食譜列表，科學家可以透過模擬在這些遙遠世界中觀察到的條件來研究系外行星上生命存在的潛力。

這項研究對於過濾掉可能不存在生命的系外行星也具有重要意義。 透過了解非生物或益生元環境中發生的化學反應類型，科學家可以更輕鬆地識別假陽性生物特徵。 這些知識將有助於縮小對宜居系外行星的搜尋範圍，並將重點放在那些最有可能孕育生命的行星上。

總的來說，這本全面的化學配方食譜為地球以外可能存在的潛在生物化學提供了寶貴的見解。 它為探索宇宙生命開闢了新途徑，並增強了我們對生命出現所需條件的理解。

來源：

– Betül Kaçar 等人（2021）。 自催化歧化反應作為生物複雜性的機率途徑。 美國化學會雜誌。

– 圖片來源：NASA