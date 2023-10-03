最新國際調查估計歐洲大西洋有 1.4 萬頭鯨類動物

最近一項名為 SCANS-IV 的大規模國際調查顯示，歐洲大西洋有超過 1.4 萬頭鯨魚、海豚和鼠海豚。 調查結果在 ASCOBANS 諮詢委員會會議上公佈，並由德國漢諾威獸醫大學的 Anita Gilles 博士負責協調。

SCANS-IV 是 1994 年開始的一系列調查中的第四次調查，旨在確定歐洲大西洋水域鯨目動物的族群規模和分佈。 這次調查動用了八架小型飛機和一艘研究船，涵蓋了從挪威南部到葡萄牙的 1.7 萬平方公里的區域。

調查發現，歐洲大西洋最豐富的物種是港灣鼠海豚、普通海豚和條紋海豚。 估計存在的其他物種包括寬吻海豚、白喙海豚和白側海豚。 該調查還估計了深潛鯨魚的存在，例如領航鯨、抹香鯨和喙鯨，以及濾食性鬚鯨，包括小鬚鯨和長鬚鯨。

研究結果揭示了鯨目動物分佈的一些有趣趨勢。 普通海豚在某些地區的出現增加，例如凱爾特海和英國西南部，顯示海豚族群範圍向北擴張。 相較之下，北海港灣鼠海豚的分佈範圍已從西北向南轉移，並且在英吉利海峽的分佈範圍進一步擴大。

該調查也強調了對某些人群採取保護措施的必要性。 由於漁業兼捕水準不可持續，波羅的海西部、貝爾特海和卡特加特海峽南部的港灣鼠海豚數量出現下降跡象。 SCANS 團隊渴望整合愛爾蘭觀察計畫的成果，以進一步了解物種豐富度和分佈。

總體而言，SCANS-IV 的結果極大地擴展了我們對歐洲大西洋水域鯨類物種的了解，為保育工作和族群狀況評估提供了寶貴的資訊。 這項調查是大西洋沿岸八個國家的科學家共同努力的結果，並得到了各自政府的支持。

資料來源：在 ASCOBANS 諮詢委員會會議上提出的 SCANS-IV 調查結果