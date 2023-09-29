新模型揭示了邊境地區驅動的同步纖毛運動

MPI-DS 的科學家最近進行的一項研究發現了各種系統共有的共同組織模式，包括足球場的人群、蜈蚣的腿和我們肺部的纖毛。

纖毛跳動的協調對於它們的同步運動至關重要。 與足球迷的協調行動或控制蜈蚣腿的中樞神經系統不同，纖毛缺乏集中控制系統。 然而，它們依靠非互惠的相互作用和邊境地區的影響來實現同步。

研究人員強調了邊界區域在纖毛協調中的關鍵作用。 當纖毛一起跳動時，它們會同步地跳動，一側稍早於另一側的鄰居，另一側稍晚於鄰居，形成波浪狀圖案。 這種同步是由邊界區域發起的，並由纖毛周圍的液體促進。

有趣的是，彼此靠近的纖毛不會對彼此施加相同的力。 根據纖毛的位置，纖毛更容易受到鄰近纖毛的影響，反之亦然。 這種現象，尤其是在密集的纖毛系統中，會導致形成波的定向、非互易模式。

邊界區域充當起搏器，以級聯方式帶動其他纖毛。 這項觀察結果挑戰了先前假設邊界擾亂秩序的模型。

這個新模型提供了對生命物質自組織的見解，並強調了表面特性在理解同步機制中的重要性。 這些發現彌合了微觀和宏觀尺度之間的差距，揭示了組織原則的驚人相似之處。

總體而言，這項研究揭示了纖毛的協調跳動模式以及邊緣區域在驅動其同步運動中所扮演的角色。

資源：

– David J. Hickey 等人，非互易交互作用導致有限系統中的快速纖毛同步，《美國國家科學院院刊》（2023 年）。 DOI：10.1073/pnas.2307279120

– 引用：新模型描述了由邊界區域驅動的同步纖毛運動（2023 年，29 月 29 日），2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日從 Phys.org 檢索。