暗能量：宇宙中的一種重要力量

最近對宇宙的測量提供了進一步的證據，表明暗能量構成了宇宙的重要組成部分。 根據研究結果，暗能量約佔總物質能量密度的 69%，其餘 31% 為正常物質和暗物質。

普通物質，也稱為重子物質，包括恆星、星系、原子和生命，估計僅佔總物質的 20%。 暗物質由尚未發現的亞原子粒子組成，佔剩餘的 80%。 另一方面，暗能量是一種導致宇宙加速膨脹的力量。 科學家尚未確定暗能量到底是什麼，但它在物質能量密度中扮演重要角色。

了解宇宙的膨脹率對於科學家理解暗能量的本質及其對宇宙膨脹的影響至關重要。 確定物質能量密度可以揭示宇宙的未來，無論它是會繼續無限膨脹，還是最終在稱為大擠壓的現像中逆轉和收縮。

為了測量暗能量的量，天文學家依靠星系團。 這些星團在重力的影響下形成了數十億年。 透過比較星團中星系的數量和質量並進行數值模擬，科學家可以計算出物質和能量的比例。 研究人員使用一種名為 GalWeight 的技術，透過計算每個星系團中的星系數量來估計星系團的質量。 透過將結果與模擬星團進行比較，他們確定宇宙由 31% 的物質組成。

這項測量與先前的努力以及宇宙物質能量密度的其他測量密切相關，提供了更準確的估計。 它也強調了星團豐度作為理解宇宙學參數的技術的重要性。

這些發現有助於更好地理解暗能量，並使我們更接近解開宇宙之謎。

來源：

– 天體物理學雜誌