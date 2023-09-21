新方法支持火星上存在古代海洋

最近的一項研究採用了一種新方法來分析火星的引力，進一步證明行星曾經擁有廣闊的北部海洋。 這項研究由捷克科學院天文研究所的 Jaroslav Klokočník 教授領導，更詳細地定義了火星北部古海洋的範圍。

這項研究發表在《伊卡洛斯》雜誌上，強調了利用重力方法來探測火星上是否有水。 這種方法先前已成功識別地球上的水體，例如北非一個古老湖泊的海岸線。 透過分析火星的重力方面，科學家可以更了解火星的地質和水文特徵。

研究人員採用了 Klokočník 開發的流程，該流程涉及分析透過重力異常測量計算出的重力方面。 重力方面是表徵行星體重力異常的數學產物。 此外，他們還使用了美國宇航局火星全球探測器捕獲的地形數據。

這種新方法顯著改進了以前僅基於重力異常繪製表面的方法。 透過整合地形數據，科學家可以獲得對火星地質和地球物理學更全面的了解。

這項研究的影響不僅限於火星，因為重力方面的方法也已應用於其他天體。 在《科學報告》上發表的另一項研究中，該方法被用來將地球的地理特徵與金星的地理特徵進行比較。

這項研究的結果有助於我們了解火星的地質歷史，並為了解火星上存在生命的潛力提供進一步的線索。 了解火星上古代海洋的存在是揭示過去或現在生命形式可能性的關鍵一步。

定義：

重力異常：行星體表面特徵所施加的不同重力的區域。

重力方面：表徵行星體重力異常的數學產品。

地形資料：有關行星或其他天體陸地表面的形狀和高度的資訊。

來源：

– 發表在隸屬於美國天文學會行星科學部的《伊卡洛斯》雜誌上的研究。

– 發表在《科學報告》上的研究。

– Jaroslav Klokočník – 捷克科學院天文研究所榮譽教授。

– Gunther Kletetschka – 阿拉斯加大學費爾班克斯地球物理研究所副研究教授，隸屬於捷克共和國查爾斯大學。