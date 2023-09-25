儘管神經系統簡單，水母卻擁有令人驚訝的學習能力

哥本哈根大學的一項新研究表明，水母的學習能力比之前認為的要高，這挑戰了「更先進的神經系統等同於更大的學習潛力」的觀點。 研究人員專注於加勒比海箱形水母，這是一種以其有毒而聞名的物種。 儘管這些生物只有 1,000 個神經細胞並且缺乏中央大腦，但它們能夠進行複雜的學習過程。 這項發現不僅改變了對大腦的理解，對人類認知功能和失智症的研究也具有重要意義。

普遍的科學觀點是，具有更先進神經系統的動物具有更高的學習能力。 然而，這項研究挑戰了這個觀點。 水母及其近親統稱為刺胞動物，是最早發育出神經系統的動物之一。 箱形水母以生活在加勒比海紅樹林沼澤中而聞名，有 24 隻眼睛，利用視覺系統在樹根中尋找橈足類動物。

神經生物學家安德斯·加姆（Anders Garm）研究箱型水母已有十多年，他發現水母可以從錯誤中學習並改變自己的行為。 當接近紅樹林根部時，水母會評估距離以決定何時轉身離開。 這種能力對於他們的生存至關重要。 研究小組發現，對比度，或根部與水相比的暗度，是距離評估的關鍵。 此外，由於雨水和波浪作用等外部因素，距離和對比度之間的關係每天都在變化。 水母可以結合視覺印象和感覺，從每次不成功的規避動作中學習。

這些發現挑戰了先前關於具有簡單神經系統的動物的能力的信念。 該研究還確定了水母中參與高級學習的特定細胞。 了解水母的學習機制可以為了解其他動物的細胞學習過程提供見解。 這項研究對於研究記憶形成具有潛在意義，並可能有助於未來更好地理解和潛在對抗癡呆症。

來源：

– 哥本哈根大學的研究，發表在《當代生物學》上