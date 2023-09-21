美國太空總署的哈伯太空望遠鏡捕捉了星系之間令人驚嘆的氣體和塵埃橋

美國太空總署的哈伯太空望遠鏡捕捉到了一幅令人驚嘆的圖像，顯示了一座氣體和塵埃橋連接著兩個處於合併邊緣的星系。 這座位於 Arp 107 系統內的宇宙橋吸引了科學家和太空愛好者。

Arp 107 距離地球約 465 億光年，是 NASA 和歐洲太空總署 (ESA) 聯合任務的重點。 任務的目的是揭開這個系統中鮮為人知的成員的秘密。

最近拍攝的圖像突出顯示了塞弗特星系，以其活躍的星系核而聞名。 這個獨特的天體由一個巨大的旋臂主導，它圍繞著其核心優雅地彎曲，並飾有無數新生恆星。 有趣的是，這些恆星的誕生和亮度歸功於來自塞弗特星系即將與之合併的較小星系的豐富物質儲備。

塞弗特星系的活躍星系核提供了令人眼花撩亂的顯示，發出被中心黑洞消耗的物質所特有的輻射輝光。 這種強烈的輻射有可能掩蓋銀河系內每顆恆星的集體亮度。

相比之下，Arp 107 中較小的星系顯得更暗，尤其是在其旋臂中，表明它被更大的塞弗特星系吸收。 像 Arp 107 這樣的 Seyfert 星系值得注意，因為儘管其活動核心亮度巨大，但仍可以觀察到來自整個星系的輻射。

塞弗特星系和Arp 107 中較小的星係都是Halton Arp 於1966 年編寫的《奇特星系圖集》的一部分。這項發現不僅展示了它們非凡的美麗，而且加深了我們對宇宙和宏偉的理解。天體演化的過程。

隨著這兩個星系繼續聚合，科學家和天文學愛好者熱切等待這次合併將揭示的啟示和秘密。 只有時間和哈伯太空望遠鏡的進一步觀測才能提供答案。

來源：

–美國宇航局

– 歐洲航天局 (ESA)

– 霍爾頓·阿爾普的《奇異星系圖集》