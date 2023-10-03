新視野號繼續探索外太陽系任務

美國宇航局的新地平線任務一直在接受可能被縮短的審查，現已獲得緩刑。 美國太空總署科學任務理事會副局長尼基福克斯博士宣布，任務運行將至少持續到本世紀末。 擴展操作將側重於多學科科學，並將持續到太空船於 2028-2029 年離開柯伊伯帶為止。

新視野號任務於 2006 年發射，最初於 2015 年飛越並研究冥王星系統，然後飛往柯伊伯帶。 它於 2019 年飛越柯伊伯帶天體 Arrokoth，此後一直在探索和研究太陽系內的其他天體。 透過塵埃測量、太陽物理數據收集和尋找另一個飛越目標，該任務為我們了解太陽係做出了重大貢獻。

柯伊伯帶是一個很大程度上未經探索的區域，其中包含冰體和矮行星，例如冥王星。 研究這些天體為了解太陽系的起源提供了寶貴的見解。 新視野號任務的擴展將允許進一步探索這一前沿領域。

今年早些時候，有人擔心美國太空總署提議的任務變更將取消對行星科學的關注並取代目前的科學團隊。 這項提議遭到了任務團隊和行星科學界成員的反對。 由 25 名著名行星科學家組成的集體簽署了一封抗議信，國家航太協會發起了請願書，以提高人們對這項任務的認識和支持。

實施擬議的變革將導致失去重要的科學研究機會。 首席研究員艾倫·斯特恩強調了新視野號在實現柯伊伯帶科學方面的獨特地位以及太空船研究遙遠物體和尋找新飛越目標的能力。

延長任務的資金將來自美國太空總署行星科學部，該計畫將由行星科學部和太陽物理學部共同管理。 預算影響和對未來專案的潛在影響仍有待評估。

隨著任務的延長，新視野號有機會進一步促進我們對外太陽系的了解。 該航天器狀況良好，並擁有運作至 2050 年代中期的資源。 當它繼續它的旅程時，它甚至可能在穿越星際空間邊界時提供見解。

來源：

– 美國太空總署新視野號繼續探索外太陽系

– NSS 推動防止新視野號科學任務大幅降級