新的星系圖集提供了我們宇宙鄰居的詳細視圖

最近發布的地圖集允許用戶以前所未有的細節探索夜空，提供近 400,000 萬個大型星系的豐富資訊。 錫耶納銀河圖集 (SGA) 提供多波長光學和紅外線影像以及光剖面，使其成為第一個包含此類資料的銀河圖集。 該地圖集面積達 20,000 平方度，涵蓋了大約一半的夜空。

先前的星系資料彙編經常受到星系位置、大小和形狀錯誤以及包含非星系物體的困擾。 然而，SGA 解決了這些問題，為大量星系樣本提供準確的位置、大小和亮度測量。 對於如此龐大的星系集合，以前還沒有可靠地達到這種精度水準。

SGA 資料集是 2014 年至 2017 年期間進行的三次掃描的結果，作為暗能量光譜儀器 (DESI) 傳統調查的一部分。 來自美國國家科學基金會 NOIRLab 的望遠鏡、亞利桑那大學斯圖爾德天文台以及來自 NASA WISE 衛星的數據被用來收集必要的資訊。

SGA不僅為天文學家提供了有價值的數據，也讓大眾能夠觀察和識別附近的星系。 此圖集是研究物體群體模式、分析瞬態現象、理解星系物理以及擴展有關星系與暗物質之間關係的知識的重要工具。 此外，SGA 可能有助於更好地了解星系的分佈及其與主宰宇宙的普遍暗物質的聯繫。

SGA綜合資料集的發布預計將對天文學研究和公眾對宇宙的參與產生重大影響。 現在，任何有興趣探索夜空之謎的人都可以訪問這一寶貴的資源。

來源：

– Arjun Dey，美國國家科學基金會 NOIRLab 的天文學家

– 錫耶納學院物理教授兼 SGA 計畫負責人 John Moustakas

– NSF NOIRLab 專案總監 Chris Davis