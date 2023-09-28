一種藥物有望預防太空中骨質流失

在最近的一項研究中，研究人員發現了一種潛在的解決方案，可以解決太空人在漫長的太空任務中經歷的極度骨質流失。 雖然骨質流失是地球上人類老化的自然現象，但太空中的低重力減少了骨骼承受的壓力，導致骨質流失加速。 運動可以幫助抵消這種情況，但它可能無法完全防止骨質流失，並且對於受傷的太空人來說是不切實際的。

這項發表在《npj Microgravity》雜誌上的研究發現，一種名為 BP-NELL-PEG 的藥物成功阻止了國際太空站 (ISS) 小鼠的骨質流失。 接受治療的小鼠骨密度增加，而未經治療的小鼠骨密度顯著下降。

BP-NELL-PEG 是 NELL-1 蛋白的改良版本，該蛋白先前已顯示出促進骨組織形成和修復的潛力。 該藥物還進行了人體測試，用於治療退化性椎間盤疾病。

為了確保藥物在體內保持更長時間的活性，研究人員對其進行了修改，減少了頻繁注射的需要。 他們還將其與一種用於治療骨質疏鬆症的藥物結合起來，以增強其骨靶向能力。

研究期間，20 隻老鼠被送往國際太空站，另外 20 隻則被留在地球上。 兩組小鼠的一半接受 BP-NELL-PEG，另一半則接受鹽溶液。 九週後，接受治療的小鼠，無論是在太空或地球上，都顯示出骨形成顯著增加。 太空中未經治療的小鼠出現骨質流失，而地球上未經治療的小鼠則保持穩定。

儘管該研究有局限性，例如無法密切追蹤小鼠的行為，但研究人員對 BP-NELL-PEG 在未來太空任務中的潛力持樂觀態度。 當因受傷或其他因素而無法進行常規阻力訓練時，該藥物可能成為對抗骨質流失和肌肉骨骼退化的寶貴工具。

使用更多從太空返回的小鼠和大型骨質流失動物模型進行的進一步研究正在進行中。 NASA 計劃在 2030 年代向火星發射載人任務，因此開發骨質流失解決方案對於太空人的健康和安全至關重要。

（資料來源：Live Science、npj 微重力）