人工智慧工具可檢測超新星並對其進行分類，無需人類參與

一種全新的人工智慧（AI）工具已成功檢測、識別和分類第一顆超新星。 這項突破性的成就標誌著人類第一次完全脫離了識別和研究這些強大的宇宙爆炸的過程。

超新星是恆星的高能量爆炸，發出大量的光。 目前，超新星的探測和分析涉及人類和機器人。 然而，西北大學領導的團隊開發了一種名為 Bright Transient Survey Bot (BTSbot) 的全自動系統，可以加速這個過程並消除人為錯誤。

為了訓練人工智慧演算法，研究人員使用了來自 1.4 個天文來源的超過 16,000 萬張歷史圖像。 透過檢查和學習大量數據，BTSbot 能夠快速分析和分類新的超新星候選者。

將人類從循環中移除不僅提高了流程的效率，還可以進行更深入的觀察。 這個自動化系統為研究團隊騰出了時間來分析他們的觀察結果並提出新的假設來解釋這些宇宙爆炸的起源。

該計畫的負責人、西北大學的 Adam Miller 表達了這項成就的重要性，他表示：「有史以來第一次，一系列機器人和人工智慧演算法觀察、識別和證實了超新星的發現。 這代表著向前邁出的重要一步，因為進一步的改進將使機器人能夠隔離恆星爆炸的特定子類型。”

該團隊成功地在一顆新發現的名為 SN2023tyk 的超新星候選人上測試了 BTSbot。 國際團隊與加州理工學院、明尼蘇達大學以及英國和瑞典大學等機構的天文學家合作，展示了這種人工智慧工具的力量和潛力。

這種全自動系統的發展為天文物理學領域帶來了重大進步，簡化了超新星探測和分類的過程。 這種人工智慧工具不僅消除了人類的參與，而且還為研究人員提供了更多的時間來深入研究他們的觀察結果，揭示對宇宙奧秘的更深入的見解。

定義：

– 超新星：恆星極其明亮和強大的爆炸。

– BTSbot：Bright Transient Survey Bot，西北大學開發的人工智慧工具，用於自動偵測和分類超新星。

來源：

–西北大學（https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classizes-its-first-supernova/）

– 加州理工學院

–明尼蘇達大學

– 利物浦約翰摩爾斯大學

– 斯德哥爾摩大學