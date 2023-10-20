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改進全球氣候模型中黑碳表徵的新模型

By羅伯特·安德魯

十月六日
改進全球氣候模型中黑碳表徵的新模型

研究人員發現，目前全球氣候模型（GCM）中對黑碳（BC）（大氣氣溶膠的主要成分）的描述有缺陷。 陳等人最近的一項研究。 研究了影響其輻射效應的 BC 的微物理和光學特性，並提出了改進的氣溶膠光學模型來解決這些缺陷。

BC 以其強大的光吸收能力及其對氣候變暖的貢獻而聞名。 然而，由於對BC複雜混合狀態的描述不充分，GCM中氣溶膠的吸收效率和全球暖化效應被高估了。

陳等人。 分析了顆粒尺寸分佈和混合狀態的多源觀測結果，以確定顯著影響其輻射效應的關鍵BC特性。 然後，他們開發了一種改進的氣溶膠光學模型，可以根據觀察結果更好地解釋這些特性。 此增強模型隨後在 GCM 中實現。

研究人員利用現場觀察評估了新模型的性能。 結果表明，從改進的表示中預測的 BC 吸收與全球 BC 觀測結果更加一致。 這歸因於對BC相關微物理和混合特性的更準確預測。

此外，研究人員發現，BC 代表性的提高導致其輻射強迫和氣候影響減少高達 24%。 這凸顯了在 GCM 中準確表示 BC 對於更可靠的氣候預測的重要性。

這項研究題為“用於全球氣候模型的具有觀測受限的黑碳特性的氣溶膠光學模組”，發表在《地球系統建模進展雜誌》上。

總之，陳等人。 開發了在 GCM 中表示 BC 的改進模型，解決了 BC 的微物理和光學特性的缺陷。 結果表明，這種增強的代表性可以更好地符合全球觀測結果，並減少不列顛哥倫比亞省的氣候影響。 這項研究有助於我們了解不列顛哥倫比亞省在氣候變遷中的作用，並為改善氣候預測提供了寶貴的工具。

來源：
– Chen, G.、Wang, J.、Wang, Y.、Wang, J.、Jin, Y.、Cheng, Y. 等人。 （2023）。 一種氣溶膠光學模組，具有觀測受限的黑碳特性，適用於全球氣候模式。 地球系統建模進展雜誌，15，e2022MS003501。

By 羅伯特·安德魯

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