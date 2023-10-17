科學家使用中子測量積層製造中的應變

橡樹嶺國家實驗室 (ORNL) 的科學家成功地展示了他們在增材製造過程中利用中子測量材料應變和監測原子運動的能力。 研究人員利用名為 OpeN-AM 的 3D 列印平台與 ORNL 散裂中子源 (SNS) 的 VULCAN 束線結合，連續測量製造過程中不斷變化的殘餘應力。

透過將紅外線成像和電腦建模與 OpenN-AM 平台相集成，科學家們能夠深入了解整個製造過程中的材料行為。 他們專注於低溫轉變（LTT）鋼，並追蹤原子響應溫度或施加載荷變化引起的應力的運動。

外部載荷或應力源移除後仍存在的殘餘應力可能導致材料變形和過早失效。 解決這些殘餘應力對於生產具有所需特性和性能的精密零件至關重要。 橡樹嶺國家實驗室的研究人員設計並執行了一項實驗，可以準確測量材料中不斷變化的應變，以確定應力的分佈方式。

在積層製造過程中測量和控制殘餘應力的能力對汽車、航太、清潔能源和工具模具等產業有重大影響。 製造商可以自訂零件的殘餘應力，以提高強度並允許製造更輕、更複雜的形狀。 ORNL 科學家進行的開創性研究為他們贏得了 2023 年 R&D 100 獎。

該研究得到了橡樹嶺國家實驗室實驗室指導的研究和開發計劃的支持，該計劃資助對國家計劃具有重大潛在價值的高風險研究和開發工作。 科學家希望來自世界各地的其他研究人員能夠來到橡樹嶺國家實驗室，對適合其製造需求的金屬進行類似的實驗。

這項研究為設計積層製造組件中的殘餘應力狀態和性能分佈開闢了新的可能性，從而更好地控制熱梯度和相變。 透過理解和操縱這些因素，可以改善材料的行為和性能。

來源：

– 橡樹嶺國家實驗室