詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭示了千新星爆炸中的稀有重元素

詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）取得了突破性的發現：兩顆中子星碰撞產生的千新星爆炸被發現是稀有重元素的工廠。 這一事件標誌著 JWST 首次觀察到此類現象，為了解這些元素的形成提供了寶貴的見解。 望遠鏡的數據揭示了碲的存在，這是一種稀有金屬，它太重，無法透過恆星中心的聚變產生。

除了碲之外，還有跡象顯示還有其他重元素，包括鎢和硒。 這項發現證實了中子星合併是重元素的重要來源，揭示了我們的宇宙創造和分散物質的過程。

領導這項分析的拉德堡德大學天體物理學家安德魯·萊文解釋說：“只觀察到了幾千新星，這是我們第一次能夠使用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡研究千新星的餘波。” 這項發現代表了我們理解元素起源的關鍵一步，填補了德米特里·門捷列夫 150 多年前創建元素週期表時留下的知識空白。

恆星是令人難以置信的天體，它們吸收構成宇宙中大部分可見物質的氫並將其原子融合在一起，逐漸形成更重的元素。 然而，隨著鐵的形成，這種聚變過程達到了極限，因為將鐵融合成較重元素所需的能量超過了釋放的能量。 因此，由於強大的引力，恆星最終會爆炸成超新星或千新星。

當這些高能量爆炸發生時，它們會引發一系列核反應，其中原子核與中子碰撞，合成更重的元素。 這個過程被稱為快速中子捕獲過程（r-過程），需要高濃度的自由中子。 超新星，特別是千新星為這些反應的發生提供了完美的環境。 事實上，2017 年對兩顆碰撞中子星的觀測證實了千新星在 r 過程元素的產生中發揮著重要作用，當時檢測到了鍶。

最近的伽馬射線爆發，名為GRB230307A，由於其持續時間異常長而引起了科學家的注意，這表明存在千新星。 JWST 隨後的觀測重點關注爆炸的紅外線成分，檢測到碲，進一步暗示存在其他 r 過程元素。 然而，需要更多的觀察來證實這一點。

讓這次千新星爆炸更加奇特的是它發生在星系際空間，距離最近的星系大約120,000光年。 研究人員認為，這兩顆中子星起源於一個星系，但在相繼經歷超新星事件時被推出星系外。

這項突破性的發現不僅揭示了重元素形成背後的隱藏機制，而且還提出了關於為伽馬射線爆發提供動力的合併壽命的有趣問題。 天文學家，如伯明翰大學的本·岡珀茨，渴望發現更多這些長期合併，並更好地了解它們的驅動力和創造更重元素的潛力。 這項發現的意義遠遠超出了我們對宇宙的理解——它為我們對宇宙及其內部運作方式的變革性理解打開了大門。

常見問題：

Q：什麼是千新星爆炸？

答：千新星爆炸是兩顆中子星碰撞的結果，產生強大的能量和光爆發。

Q：什麼是重元素？

答：重元素是原子序比氫（最輕的元素）和氦更高的化學元素。 它們包括金、銀和鉛等金屬。

Q：什麼是詹姆斯韋伯太空望遠鏡？

答：詹姆斯韋伯太空望遠鏡是定於 2021 年發射的天基觀測站。它旨在探索宇宙中的遙遠物體，包括恆星、星系和系外行星。

來源：

- 美國航空航天局

- 歐空局

- 太空望遠鏡科學研究所