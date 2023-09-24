用於中微子和暗物質偵測器的超低輻射電纜

世界各地的研究團隊正在努力探測極為罕見的事件，從而深入了解宇宙中物質的起源和本質。 然而，他們面臨背景噪音和宇宙輻射干擾的挑戰。 幹擾源之一來自用於記錄潛在訊號的電子設備內的自然放射性。 為了解決這個問題，西北太平洋國家實驗室 (PNNL) 的一個團隊開發了採用超純材料製成的電纜，其放射性污染物含量非常低。

這些電纜是與 Q-Flex Inc. 合作創建的，可應用於中微子和暗物質實驗，並有可能用於減少未來量子電腦的干擾。 研究人員能夠生產放射性污染物含量比商用電纜低一百倍的電纜。 這項突破為敏感的物理實驗開闢了新的可能性，即使是極小的污染水平也可能掩蓋難以捉摸的信號。

為了實現超純度，團隊評估了電纜生產過程每個步驟中鈾、釷和鉀的污染程度。 開發了特殊的清潔和製造技術，以將污染降低到可忽略的水平。 由此產生的電纜現在不含污染物，不會影響下一代暗物質和中微子實驗的運作。

透過最大限度地減少背景輻射的干擾，這些低放射性電纜提高了實驗的靈敏度，並為偵測器設計提供了更大的靈活性。 這使得研究人員更接近探測極為罕見的事件，這些事件可能有助於解開暗物質和宇宙中物質存在的謎團。

無中微子雙β衰變、罕見的核衰變以及暗物質的存在是這些實驗旨在回答的基本問題。 對這些難以捉摸的事件的探測有可能徹底改變我們對宇宙的理解。 超低輻射電纜的開發是實現這些突破的重要一步。

來源：

– EPJ 技術與儀器：報告超低輻射電纜發展的期刊出版物（作者：Richard Saldanha 等人）

– 太平洋西北國家實驗室：原始文章來源和研究機構。